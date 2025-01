Reprodução Globo Vitória Strada e Mateus; Raissa e Edilberto; Diego e Daniele Hypólito

Mais uma dupla está prestes a deixar o "Big Brother Brasil 2025". No último domingo (26), durante a edição ao vivo comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt na Globo, os participantes Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa, e Diego e Daniele Hypólito caíram na berlinda.







Os irmãos ginastas estão bem longe de serem eliminados, segundo a enquete feita pela reportagem do iG Gente. Os próximos eliminados da atual edição do reality global devem ser Edilberto e Raissa, com 54,4% dos votos. Mateus e Vitória ficam no segundo lugar, com 43,9%.





Já Diego e Daniele tiveram a menor porcentagem na parcial, chegando a marca de 1,8% dos votos. A enquete do iG Gente não tem caráter científico, tampouco tem efeito direto nas votações oficiais do programa exibido na Rede Globo, no horário nobre do canal.

Vote na enquete:

Entenda a formação do paredão

Dupla de Camarotes, Vitória Strada e Mateus foram indicados pelos líderes Diogo e Vilma. Diego e Daniele Hypólito empataram nos votos da casa com outra dupla, mas, no desempate, os líderes indicaram os irmãos. Já Edilberto e Taissa caíram na berlinda depois de serem indicados por Camilla e Thamiris, que atenderam o Big Fone.