Reprodução/Globo O segundo paredão do BBB 25 contará com as duplas Edilberto e Raíssa, Vitória Strada e Mateus, além de Daniele e Diego Hypolito





A formação do segundo paredão do Big Brother Brasil 25 foi marcada por reviravoltas e pela influência direta do big fone. A berlinda contará com as duplas Edilberto e Raíssa, Vitória Strada e Mateus, além de Daniele e Diego Hypolito.

No sábado (25), Maike atendeu ao primeiro toque do big fone e decidiu indicar Daniele e Diego Hypolito ao paredão, ao mesmo tempo em que garantiu imunidade para ele e Gabriel. Contudo, o descumprimento de uma regra relacionada ao monstro anulou a ação, forçando um novo toque no domingo (26). Dessa vez, Camilla foi quem atendeu, assegurando imunidade para ela e Thamiris e mandando Edilberto e Raíssa para a berlinda.

Os anjos da semana, Daniele e Diego Hypolito, optaram por imunizar Aline e Vinicius, justificando a escolha como forma de reconhecimento, já que a dupla havia os livrado do primeiro paredão. Enquanto isso, os líderes da semana, Diogo e Vilma, colocaram Vitória Strada e Mateus na berlinda.

Na votação da casa, Daniele e Diego Hypolito e Eva e Renata empataram com quatro votos cada. A decisão final coube aos líderes, que optaram por salvar Eva e Renata, enviando os irmãos Hypolito ao paredão.

Edilberto e Raíssa ainda tiveram a oportunidade de um contragolpe, escolhendo Guilherme e Joselma para também integrarem a berlinda. No entanto, a dupla conseguiu escapar ao vencer a Prova Bate e Volta, que exigiu sorte dos participantes.

Com o paredão fechado, o público agora vota para decidir quem deixará o reality nesta terça-feira (28).