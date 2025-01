Reprodução Globoplay Diogo e Vilma no "BBB 25"

Após voltarem do primeiro paredão do "Big Brother Brasil 2025", os Camarotes Diogo e Vilma levaram a melhor na Prova do Líder, que ocorreu na última quinta-feira (24). O resultado foi mostrado ao público durante a edição ao vivo comandada por Tadeu Schmidt na Globo, logo após a telenovela das nove "Mania de Você".







Para o Vip da semana, mãe e filho escolheram as duplas Edilberto e Raissa Simões, João Gabriel e João Pedro, e Gabriel Yoshimoto e Maike Cruz. Os demais participantes da vigésima quinta temporada ficaram escalados para a Xepa, grupo com menos opções alimentares.





Berlinda

Nesta sexta-feira (24), Diogo e Vilma precisarão revelar para todos os brothers e sisters quem são os rivais que eles pretendem votar no próximo paredão, escolhendo três duplas como alvos. A indicação, assim como os votos da casa, acontecem no próximo domingo (26), após a revista eletrônica "Fantástico".





Já no sábado (25), o Big Fone tocará e dará imunidade para quem atender. "No domingo (26), uma dupla estará imune pelo Big Fone, outra indicada pelo Big Fone, os anjos imunizam uma dupla, os líderes emparedam uma dupla da mira; a dupla mais votada pela casa também vai para o paredão; e a dupla emparedada pelo Big Fone dará o contragolpe", explicou Tadeu.