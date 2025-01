Reprodução/Globo O Big Fone foi anulado devido a Mike ter corrido para atender sem Maria Eugênia

A madugrada deste sábado (25) para domingo (26) foi recheado de movimentações e mudanças no jogo do "Big Brother Brasil 25". Durante o Ao Vivo, Maike atendeu o Big Fone e conseguiu imunizar a sua dupla e enviar Diego e Danielle Hypolito direto para o paredão. O que ele não contava é que uma isso se reverteria por um deslize durante a corrida.



Punição e anulação do Big Fone

A web apontou durante a noite que, quando Maike vai atender o Big Fone, ele deixou a boneca Maria Eugênia para trás, coisa que era proibida uma vez que ele com, Gabriel estão no Monstro. Em determinado momento, após a dinâmica acontecer, é possível ver Gabriel indo até um banco pegar a boneca, que estava jogada.

Por volta da 1 hora da manhã, Tadeu entra ao vivo na casa para informar que o Big Fone foi cancelado devido ao descuido do brother: "No texto do Castigo do Monstro, está escrito: ‘Os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada.’ Maike, você atendeu o Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Dani e Diego não estão no Paredão e Maike perde 500 estalecas por punição gravíssima!”

Tadeu informou ao público que o Big Fone tocará novamente neste domingo assim que o programa começar. O recado será o mesmo: quem atender estará imune e indicará outra dupla ao Paredão.

Imunização dos Hypolitos

A dupla de anjos parece que já tem um nome escolhido para dar a imunidade. Diego diz para Aline que conversou com irmã e que pretende imunizar os ex-líderes: "A gente queria conversar com você sobre, mas não vamos falar isso pras meninas ainda (Camilla e cia)."



A sister responde: "Eu acho que vocês não precisam abrir tudo pras pessoas, no momento de pressão". Ela continua: "Não acho justo eu dizer o que você alguém tem que fazer, pra tirar vantagem minha".

Diego então responde: "É muito fácil tentar me colocar pra induzir algo porque já sabem que eu sou tonto, sabe?". Aline aponta que as pessoas mudaram após eles ganharem o anjo: "Não seria do meu feitio, por mais que tenha ali gente que eu goste muito, eu senti uma atmosfera pesada e não quis estar ali. Eu vi vocês numa posição de fragilizados, manipulados. Mesmo que você não me desse o colar, eu ia respeitar. [...] As relações quando acontecem naturalmente ok, mas da forma que aconteceu de vocês serem alvos e do nada são extremamente queridos por todos..."

Manipulação de Vinícius?



O ator Diogo afirma que Vinícius seria manipulador no jogo e que visa controlar as pessoas: "Ele controla muita coisa. Tem muitas pessoas ali que ele controla. Desse controle para uma manipulação, que é o que eu disse que não quero fazer aqui. Não condiz com o que eu penso sobre o jogo. Não quero me aliar, estar com pessoas que ficam manipulando o tempo todo pra conseguir o que quer.”

Ele continua: "Eu vi na festa que ele [Vinícius] era Líder a forma que ele tava. Até a bebida ele tava controlando, o champanhe que eu dei como se eu tivesse dando pra embebedar a menina [Aline]. Quando eles me viram com o Gui e a Dona Joselma, ele ficava indo e voltando. Ele já tava cansado, mas ele sabia que se ele fosse, eles iam ficar comigo. Até o momento dele pegar eles na mão e: ‘Vamos embora’.”

Ele aponta ainda que pretenda vetar a dupla na próxima prova do líder. "Vou vetar! Já foi, dar oportunidade para outras pessoas e também porque já vi como fica quando tá com poder na mão!”

Maike fica do lado do Big Fone

O brother afirma que o Big Fone tocará novamente e afirma que ficará do lado para poder atender: "Agora eu vou ficar aqui do lado. Amanhã vai tocar […] Eles não vão tocar hoje.”

Renata diz: "Quem atender vai saber que é imunidade. Eles não podem mudar a dinâmica.”