Reprodução: Instagram Maike e Diego Hypólito

Após a formação do segundo paredão do BBB 25, Maike fez comentários negativos sobre Diego Hypolito. Na madrugada desta segunda-feira (27), em conversa com os aliados, o participante falou um pouco mais da relação que tem com o campeão olímpico.



"Falei para ele 'cara, você é um ídolo para mim lá fora. Aqui dentro, a gente está no Big Brother. Ele é um cara que foi algo que eu quis ser", admitiu a dupla de Gabriel. Ele ainda elogiou o irmão de Daniele.

Maike ainda reconheceu a trajetória do Camarote e explicou que não gostaria de ter tido rivalidades com Hypólito dentro do reality: "Eu jamais queria ter tido [desavença] justamente com ele", ressaltou.

"Sabe aquela parada: não conheça os seus ídolos?", finalizou ele ao dar a entender que se decepcionou com o ginasta. No último sábado (26), os irmãos ganharam a prova do anjo e deram o monstro para a dupla de amigos.

Assista:

Maike sobre Diego: "Ele é um cara que foi algo que eu quis ser, ele conseguiu! Mas aqui dentro é jogo do Big Brother! Eu jamais queria ter tido, justamente com ele, algo. Sabe aquela parada: não conheça seus ídolos?" #BBB25 pic.twitter.com/AHho39LCsQ — Dantas (@Dantinhas) January 27, 2025