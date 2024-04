Reprodução/Instagram - 21.02.2024 Deniziane foi eliminada do 'BBB 24' em fevereiro





Deniziane Ferreira fez um desabafo sobre os ataques que passou a sofrer nas redes sociais após o "BBB 24". A ex-sister falou do "hate desproporcional" de internautas e relatou as crises de ansiedade que enfrenta desde a eliminação do reality show da Globo.





"Aquilo que enfrentamos silenciosamente vai muito além do que as pessoas percebem sobre nós. O esforço diário que dedicamos e os momentos em que somos levados ao limite são frequentemente desconhecidos pelos outros. O que é dito e visto sobre nós é apenas uma pequena parte da nossa verdadeira jornada. Por isso, jamais se culpe por ser ansioso", iniciou no Instagram.

No relato deste domingo (14), Deniziane citou uma crise de ansiedade que teve recentemente, em um bar. A fisioterapeuta expôs as crises pela primeira vez após o ex-affair Matteus beijar Isablle no reality show, quando a ex-sister virou alvo de piadas e memes na web .

Ferreira explicou que passou a enfrentar crises de ansiedade "sem um gatilho específico". "É como se eu vivesse com medo. Medo de falar, medo de passar mal, medo de ser eu. É como se houvesse um outro eu dentro de mim, sempre pronto para me apontar o dedo", declarou.

"Todas essa sensações são paralisantes. Por dentro, existe um turbilhão de emoções e sentimentos. Por fora, estamos estáticos. Nunca vou entender esse hate desproporcional, principalmente por nunca ter me proporcionado ou ter incentivado qualquer rivalidade feminina", completou.

