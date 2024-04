Reprodução/Globo - 02.04.2024 Alane, Beatriz e Pitel enfrentam o 16º paredão do 'BBB 24'





Mais uma participante vai deixar o "BBB 24" nesta terça-feira (2). Alane, Beatriz e Pitel disputam o 16º paredão da temporada e o Sincerão contribuiu para o favoritismo de uma das sisters na berlinda.





Beatriz se destacou na dinâmica, em um embate direto com Giovanna , e também se beneficiou na enquete do iG Gente. Segundo parcial desta manhã, a vendedora deve se salvar de mais um paredão, com uma porcentagem ainda menor após a atividade, de 11,6%.

Já a rejeição de Alane aumentou um pouco e chegou a 18,2% dos votos, mas a atriz também deve permanecer na casa. Pitel aparece com uma grande diferença entre as emparedadas e deve ser eliminada, com 70,2% dos votos.

