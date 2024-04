Reprodução/Globo BBB 24: Fernanda diz que se sentiu desconfortável com Ana Maria Braga

Nesta segunda-feira (1), Fernanda foi a convidada do Mais Você para tomar o famoso café da manhã com o eliminado do BBB 24. Em conversa com os fãs, a ex-sister afirmou que não se sentiu confortável durante a entrevista.

"Eu fiquei mal...Eu fiquei desconfortável, não vou mentir para vocês", comentou ela após os internautas terem apontado o desconforto.

No programa, a apresentadora opinou sobre o comportamento de Fernanda, que não concordou com a fala.

"A história do BBB é: um monte de gente se reunir em uma casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas pudessem conviver. E a gente que se desse melhor nessa convivência, [vence]. [Para isso,] tem estratégias: tem que ser agradável, amiga... uma série de adjetivos que você passou longe", disse a veterana.

Fernanda, então, rebateu: "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma pessoa muito importante que nasceu ali e ninguém vai tirar o mérito disso. A gente viveu aquilo juntas e vai levar aquilo para fora, isso foi vivido, teve muita verdade da nossa parte", disparou.

