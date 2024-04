Reprodução/Globo BBB 24: Sincerão tem alfinetadas de Beatriz e Giovanna e declarações

Nesta segunda-feira (1), os participantes tiveram mais lavação de roupa suja com o Sincerão. As protagonistas da vez, as emparedas Alane, Beatriz e Pitel, e a líder da semana, Giovanna, participaram da dinâmica.

Desta vez, as sisters tiveram que defender e criticas os colegas de confinamento. Ao vivo, Tadeu Schmidt comentou que os personagens escolhidos não podem se repetir.





Alane iniciou o jogo elogiando a amiga Bia. "É uma mulher que admiro demais, por ser determinada, talentosa, artista incrível, batalhadora, a história de vida dela é inspiradora... Ela merece muito estar aqui porque usa o coração dela. É uma pessoa incrível que nunca maltratou ninguém nessa casa, nunca passou por cima de ninguém, e está sendo alegre e feliz que é o que ela é", declarou ela.

Na crítica, a atriz escolheu Pitel. "É difícil criticar porque eu admiro muito, mas como estamos no jogo é o que vou fazer. Hoje cedo falamos com a Pitel e ela deu a entender que usa de artifícios do jogo e tenta caçar argumentos nas pessoas para poder falar coisas e inventar situações. [...] Ela usa palavras como 'ela segue escondendo um copo' e vive falando que eu falo que foi sem querer. Ela não está próxima para dizer o que falo dos meus erros. [...] Eu sei que estou errada e não acho certo da parte dela encontrar uma coisa para aumentar uma situação existente. Isso diz muito sobre uma pessoa que está com o calo. Ela acaba aumentando para se salvar. [...] Quem você é quando seu calo aperta diz muito sobre sua personalidade", afirmou.

Assim como a amiga, a vendedora do Brás escolher defender Alane. "É uma pessoa maravilhosa, forte, doce, se coloca muito no lugar do outro. Quando erra, reconhece que errou, não fala que foi sem querer, fica mal, tenta melhorar o erro dela como sempre... [...] É uma irmã que ganhei e sei que ela vai longe nesse jogo".

Na hora de criticar, a sister não poupou as palavras com Giovanna após indicações ao paredão. "Você me botou no Paredão duas vezes... Você sabe como fico mal com o Paredão, sei que fez para me desestabilizar e sei que não vai conseguir. Eu não quero resolver nada com você! Você é uma planta que o Gnomo rega porque tudo que você fala é tudo que as pessoas falam e você sai falando. [...] Você não tem posicionamento firme nas suas conclusões. [...] Não passo por cima de ninguém e não vou deixar de ser quem eu sou para você se sentir confortável. Aqui não é um jogo confortável. Incomodou? Problema é seu!", disparou.

Pitel escolheu Lucas Buda para a sua defesa. "Meu parceiro de jogo, faz tempo que a gente vem se aproximando. Incrível, inteligentíssimo, com quem tenho prazer de dividir os dias na cassa... Que me ajuda, que me acolhe. Me dá palavras de conforto. [...] Tem sido um alicerce importante na minha caminhada no jogo", comentou.

A assistente social recordou uma conversa com Davi durante a tarde para embasar a crítica. "Ele se mostrou hoje contraditório. Um dos grandes posicionamentos na casa é falar o quanto ele se posiciona, o quanto não guarda nada para falar nos Sincerões... Em uma conversa com Fernanda, ele admitiu que estava usando algo para usar contra ela no Sincerão, se mostrando contraditório nos posicionamentos dele. [...] Hoje, a gente teve uma conversa na piscina, ele pontuou a minha forma de eu falar com a Beatriz, sobre como a gente não pode usar o que a gente sente e deve ponderar as palavras. O que foi contraditório, logo ele que foi envolvido em todas as confusões da casa, nunca mediu nada que falou pro outro. Por isso, ele tá aqui", afirmou.

Já a líder da semana, usou o tempo para defender MC Bin Laden. "É uma pessoal especial para todos aqui dentro. Teve atitudes questionáveis, quando tem embate e uma treta muito grande, claro que a gente não concorda, mas ele é uma pessoa que tem um coração gigante e esteve comigo em vários momentos", declarou.

Trocando críticas, Giovanna escolheu Beatriz. "Nunca tive nada contra você, particularmente e pessoalmente. O que você faz aqui é algo seu e não tenho nada a ver com isso, nunca tive. Eu não sou a pessoa que vou procurar uma briga ou uma câmera para chamar atenção, e talvez você me ache planta por isso. Eu não me incomodo se você me acha uma planta porque eu sei do meu jogo, sei do quanto eu movimentei para isso. Eu sei que você quer tomar espaço das pessoas, por você ser assim, e enxergo que você quer chegar primeiro que todo mundo... [...] Você pode ser assim. Eu acho errado mesmo sendo de você. Se você procurou ter um embate comigo, agora a gente tem! Eu não sou a pessoa que procura isso, mas não sou a pessoa que foge disso", disparou contra a rival.





Lucas Buda é sorteado e participa do Sincerão

Após ser escolhido na urna, o brother esteve no gramado e defendeu Pitel. "Mulher incrível, com quem tive muita oportunidade de conviver, é a que sempre se reconhece no que se propõe a fazer... Não foge do que sente e acho isso de uma grandeza muito grande", disse ela.

Alane foi quem recebeu as críticas do professor. "Quando coloco aqui para criticar, é porque você já provou pra gente que consegue, sim, segurar a onda em relação às punições. Em determinado momento do jogo, você veio pedir desculpas e ficou 3 semanas sem tomar nenhum tipo sem tomar punição. Quando você encabeça o primeiro Tá Com Nada, quanto o segundo que tá chegando, suas atitudes não mostram isso, mesmo provando que já conseguiu ficar mais atenta em relação a isso. Para mim, que estou distante de você, soa como falta de interesse", comentou.

