BBB 24: Pitel diz que quer conversar com Buda sobre ser assistida por ele

Na tarde desta segunda-feira (1), Pitel disse que quer conversar com Buda fora do BBB 24 sobre as 'espiadas' que ele deu enquanto estava no quarto do líder.

Tudo começou quando o brother chamou a aliada para se refrescar na piscina e insistiu para que ela entrasse na água.





"Não quero, já tenho muito VT de piscina", comentou ela. Como resposta, o professor recordou quando assistiu a ela na piscina. "Tem mesmo, vi um de 1 minuto e meio esses dias", contou ele.

"Depois quero falar com você sobre isso, fora daqui", rebateu ela.

A cena com Buda aconteceu quando ele foi utilizar o card para assistir e ouvir a conversa dos colegas de confinamento no quarto do líder, mas a câmera ficou direcionada para Pitel enquanto ela tomava sol na beira da piscina.

