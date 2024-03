Reprodução/Globo BBB: Isabelle briga com brothers por brincadeira com bois de Parintins

Nesta sexta-feira (29), Isabelle chamou Davi e Matteus para conversar sobre uma brincadeira que eles fizeram com os Bois Garantido e Caprichoso, símbolos do Festival de Parintins.

Tudo começou quando o grupo Fadas brincavam na cozinha sobre algumas "olhadas" de Matteus em Davi até que colocaram os bois na conversa.





"Não metam os meus bois nisso", disse ela.





Mais tarde, a manauara chamou os brothers no quarto para afirmar que não gostou da brincadeira. "De verdade. Quando vocês forem brincar, vocês podem brincar do que vocês quiserem, mas não mete os meus bois", comentou.

O baiano tentou se explicar, mas Isabelle repreendeu. "Estou falando do que eu senti, tá bom? Por favor, dá pra vocês brincarem do que vocês quiserem, dependendo da conotação do sentido, tá bom?", questionou.

"Desculpa, da minha parte, desculpa. Eu fiz uma coisa aleatória", declarou o gaúcho. E Daci completou: "A gente brincou sem a intenção".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Isabelle chamou Davi e Matteus pra pedirem pra eles não brincarem com o Garantido e Caprichoso da forma que brincaram #bbb24 pic.twitter.com/bqgLHD0jwy — vianna (@viannanut) March 29, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp