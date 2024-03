Reprodução/Globo - 29.03.2024 Fernanda celebrou aniversário de 6 anos da filha no 'BBB 24'





Fernanda aproveitou o Raio-X desta sexta-feira (29) para celebrar o aniversário de 6 anos da filha, Laura. A sister dedicou o relato diário do "BBB 24" para homenagear a criança e se emocionou durante a mensagem.





"Parabéns para você, parabéns para você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz e que os anjos digam amém. Parabéns para você, parabéns para você pelo seu aniversário. Parabéns, minha filha, pelos seus seis aninhos de vida", cantou a confeiteira, segurando as lágrimas.

Fernanda ainda consolou a filha, por não passar a data com ela, devido a permanência no reality show. "Eu não estou aí com você, mas eu estou tentando muita coisa aqui pela gente. Queria muito estar com você, meu amor", ressaltou.

"Eu prometo que, quando eu sair daqui, vai ter muita coisa nova para você. Prometo que a gente vai ter uma vida nova e eu vou trazer muito presente. E vai dar tudo certo. Você é linda", completou.

