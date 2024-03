Reprodução/Globo - 09.01.2024 Tadeu Schmidt no 'BBB 24'





O "BBB 24" entrou em um "modo turbo" na reta final do programa, que termina em 16 abril. Após a eliminação de Leidy Elin e a definição o Top 10 da temporada, o reality show passará por uma sequência de paredões e mudanças na dinâmica das festas.







A última festa do líder da edição acontece nesta quarta-feira (27), para celebrar a segunda liderança da nutricionista esportiva Giovanna. O tema do evento será "Fitness Vintage", com um cenário que representa uma academia decorada como uma festa dos anos 1980. Já no sábado (30), o grupo É o Tchan comanda a festa.

Entre as maiores mudanças do "modo turbo" está a sequência de eliminações. Os paredões passam a ser definidos nas sextas, já valendo nesta semana. As eliminações acontecem no domingo, mesmo dia em que ocorre uma nova prova do líder e mais uma formação de berlinda.

O esquema continua às terças, quando a eliminação de um dos participantes será seguida de uma prova do líder e mais um paredão formado. Às quintas serão marcadas por uma eliminação e a prova do líder.

O anúncio das novidades acontece após polêmicas na edição. A Globo dividiu opiniões de espectadores pela atitude que teve com Davi e MC Bin Laden após a briga caótica entre os brothers na casa . Enquanto alguns espectadores pediam a expulsão dos participantes devido os atritos físicos, a emissora decidiu apenas dar uma bronca nos brothers .

