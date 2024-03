Reprodução/Globo - 26.03.2024 Emparedados, Davi e MC Bin Laden protagonizaram barraco no 'BBB 24'; veja quem sai





Davi e MC Bin Laden se envolveram em uma briga caótica no "BBB 24", após o Sincerão desta segunda-feira (25). Os brothers disputam o paredão com Leidy Elin e Matteus e correm o risco de eliminação, entre alertas de Boninho e pedidos do público por expulsões dos participantes , após os atritos físicos.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Davi e Bin estão com mais chances de sair do que em parciais anteriores. O motorista de aplicativo aparece com 12,4% dos votos, enquanto o funkeiro tem 6,5% de chances de ser eliminado.

Matteus segue como o menos votado, com apenas 2% de rejeição. Contudo, apesar do grande barraco entre os brothers, Leidy ainda deve ser eliminada do programa. A sister apresenta uma grande diferença entre os emparedados, com 79,2% dos votos.

Como o 14º paredão foi formado?

A líder Giovanna começou a formação com a indicação de Davi à berlinda. Matteus e Leidy Elin foram os mais votados pela casa e tiveram direito a um contragolpe - o brother puxou MC Bin Laden e a sister puxou Alane.

Matteus ganhou o poder curinga da semana e decidiu vetar Bin da prova bate e volta. Os outros indicados participaram da competição e Alane teve mais sorte, escapando de mais um paredão.

