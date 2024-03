Reprodução BBB 24: Sincerão ousado tem bate-boca, xingamentos e muita sujeira

Nesta segunda-feira (25), o "BBB 24" proporcionou aos telespectadores um "Sincerão" com muitos bate-bocas, xingamentos e broncas do apresentador Tadeu Schmidt. A dinâmica ainda fez com que os bothers ficassem completamente sujos de tinta.

Com todos os participantes espalhados pela área externa, a líder Giovanna, a anjo Pitel e os emparedados Davi, Leidy Elin, MC Bin Laden e Matteus tiveram que selecionar alguém da casa como alvo e explicar a decisão. O escolhido era atingido com uma rajada de tinta em pó.

Na vez de Pitel, a sister escolheu Beatriz, apontando que a vendedora do Brás extravasa demais ao ponto de ser desrespeitosa. O embate gerou um bate-boca generalizado, com direito a bronca do Tadeu. O apresentador enfatizou que os escolhidos não poderiam se manifestar.

"Acho você cenosa, desrespeitosa, egoísta e invasiva. Você escolheu uma música para ser a trilha sonora da sua vida aqui e perturba todos os artistas para que cantem sua música, porque precisa ser sobre você sempre. Você faz isso com os artistas e não respeita nem o repertório que criaram para trazer para cá. Imagina quantas vezes você entrou na nossa frente, não deu espaço para que a gente curtisse, sob a justificativa de que tá feliz e emocionada. Só que tá todo mundo feliz e emocionado. A diferença é que a gente não é sem noção", alfinetou a alagoana.













Davi também aproveitou a dinâmica para acertas as contas com Leidy Elin. O baiano se pronunciou sobre o caso das roupas jogadas na piscina.

"Humildemente, venho te falar que te perdoo pela atitude que teve comigo de jogar todas as minhas roupas na piscina. A atitude que você teve, você não veio me procurar para me pedir desculpas, com todo orgulho que você teve... Ninguém tem o direito de jogar a roupa de ninguém na piscina e você fez isso comigo", apontou.

Na vez de Leidy, a sister trocou posição com Davi. A trancista apontou achar o baiano soberba e justificou a atitude de jogar as roupas na piscina.

"Sempre te achei desrespeitoso com todo mundo aqui na casa. Sobre jogar suas coisas na piscina, eu errei, pesei a mão, mas é um jogo. Você me levou ao limite, a errada sou eu e reconheci aos meus amigos. Agora querer pagar de que é o joga, que o jogo tá ganho, não soa como autoconfiança, soa como prepotência! É soberba!", destacou.

Outro embate que marcou a noite foi o de MC Bin Laden e Matteus. Após o gaúcho escolher o funkeiro, apontando que ele se envolve com os próprios rivais, foi a vez do músico revidar.

"As pessoas que votaram em mim, estou somando voto com elas e estou jogando, coisa que não vi você fazer. Naquela época que Anny foi pro Paredão, nem isso você conseguiu fazer porque veio para passear. Você veio para passear e fazer VT. Eu estou somando voto e, quando você fala sobre ser falso, você foi lá no quarto me dar parabéns e eu não te respondi. Não quis jogar com você, não vim ser seu amigo, vim joga, entendeu? Vai nas costas do Davi que tu tá indo bem, zé ruela!", alfinetou.

