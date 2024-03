Reprodução TV Globo - 25.3.2024 Tati Machado e Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Figurinha carimbada na Rede Globo, Tati Machado esteve no “Mais Você” desta segunda-feira (25) e protagonizou um momento cômico ao lado de Ana Maria Braga, que comanda a longeva atração matinal da emissora.



Isso porque ao relatar que estava “toda roxa” por conta dos ensaios para o “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, a jornalista foi surpreendida por um comentário ousado vindo de Ana Maria Braga.



A apresentadora do “Mais Você” brincou com as origens das marcas roxas relatadas por Tati durante o ao vivo do programa. “Roxa por quê? Da pegação? Um pega pra lá, outro vira pra cá”, disse, aos risos.



“Ana Maria Braga, é uma pegação danada. E pega na cintura, roda, vira, puxa, prende, vai fazendo tudo lá. Eu estou me segurando”, respondeu, também em um tom de humor.

Além do “Mais Você”, Tati é vista diariamente no “Encontro com Patrícia Poeta”. Antes de competir no dominical de Huck, a jornalista estava no reality musical “The Masked Singer Brasil”, apresentado pela cantora Ivete Sangalo.

