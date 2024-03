Reprodução BBB 24: Bin Laden e Davi expulsos? Boninho reage após briga caótica

A noite de segunda-feira (25) foi marcada por caos no "BBB 24"! Após a dinâmica do Sincerão, MC Bin Laden e Davi se envolveram em uma briga generalizada que mobilizou todos os participantes da casa. Com o clima escalando para agressão, o diretor do reality Boninho precisou intervir.

A confusão foi criada durante o Sincerão, quando Bin Laden e Davi se escolheram para criticar um ao outro, intitulando o rival como "decepção do jogo". Após a despedida do ao vivo, a provocação entre o baiano e o funkeiro intensificou.

Em poucos minutos, o bate-boca já ilustrava nuances de agressividade, com os rivais se peitando frente a frente, insinuando cabeçadas. Em determinado momento, Lucas Buda foi atingido por um tapa e também escorregou, caindo ao chão.

se um tapa no edredom pode ser considerado agressão isso aqui também pode pic.twitter.com/gi9Do54KB8 — leticiaw. (@letspfcw) March 26, 2024

A situação foi o estopim para que Boninho reagisse sobre a confusão generalizada. "Atenção, Bin Laden! Acabou! Parou! Acabou, parou! Acabou, acabou os dois! Parou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto. Acabou!", interrompeu aos berros.

O clima foi tão tenso que alguns dummies se dividiram para fazer ronda pela área externa, além de se posicionarem caso a briga virasse de fato um embate físico.

o boninho mandando o mc bin laden e o davi pararem de brigar, o boninho tá morrendo de medo que o davi seja expulso kkkkkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/lJRi91xisi — matheus (@whomath) March 26, 2024

Nas redes sociais, internautas telespectadores pedem uma manifestação da direção do programa apontando que houve agressão. Caso verificado, a situação pode encerrar a trajetória de Davi e MC Bin Laden no reality.

"Agora sério, deixando o ranço do vencedor de lado… por MUITO MENOS a Wanessa Camargo foi expulsa, MUITO MENOS. Se vocês consideram o que ela fez agressão e não consideram essa baixaria, com direito a peitadas, agressão, também não sei mais o significado de violência", apontou um internauta do X, antigo Twitter.

"Vocês não estão entendendo!!! Não é sobre ter sido agressão ou não!!! É sobre terem fomentado violência! O desfecho poderia ter sido trágico! Tadeu falou algo similar ao justificar a expulsão da Wanessa. Isso tem que se aplicar neste caso também. Dois pesos duas medidas? #BBB24", refletiu outro.