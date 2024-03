Reprodução BBB: Fernanda surpreende ao revelar simpatia por brother: 'Gosto dele'

Participante do "BBB 24", Fernanda Bande chamou atenção nesta segunda-feira (25) ao declarar ter simpatia por Davi. A fala viralizou devido à confeiteira já ter tido embates diretos com o baiano, além dele ser um alvo constante do grupo dela.

Nesta tarde, enquanto analisava o quadro de jogo da academia, Fernanda avaliou os concorrentes de reality. Ao apontar para o avatar de Davi, a confeiteira surpreendeu.

"Gosto dele. Tava doida pra falar isso pra todo mundo, gosto desse garoto. Eu não gosto da voz dele, mas eu gosto dele. Quando ele canta, ele me irrita, mas eu gosto demais desse garoto", refletiu.

O mesmo sentimento não foi apontado para avaliar Alane e Beatriz, aliadas de Davi. Na reflexão, Fernanda apenas disse não se incomodar mais com a presença das rivais.

"Não gostaria que ganhasse. Por conta do que a gente estava falando ontem, a gente acha que é uma pessoa que não faz muita coisa, e ela ainda pode ser campeã?", analisou, apontando para o avatar de Isabelle.

fernanda falando que gosta do davi TIROS FERVI pic.twitter.com/jJCJ6kvJrI — let (@ngbhawks) March 25, 2024