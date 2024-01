Reprodução/Globo - 30.01.2024 Leidy Elin e Matteus brigaram no 'BBB 24'





O último Sincerão no "BBB 24" gerou muita discórdia na madrugada desta terça-feira (30). A noite foi marcada por análises dos brothers, que reconheceram o fracasso no jogo após uma dinâmica morna com o líder e os alvos da semana. Entre as reflexões, brigas protagonizadas por Matteus dominaram a madrugada.





Fracasso



O Sincerão recente rendeu uma bronca de Tadeu Schmidt, que cobrou mais posicionamento dos participantes. Pouco após o fim do programa ao vivo, os confinados reconheceram que a dinâmica foi fraca e a edição poderia estar "flopada" (fracassada).

Beatriz avaliou que "por mais que a dinâmica tenha sido ruim", ela conseguiu ter mais clareza para entender o jogo. Leidy Elin, Raquele e Yasmin usaram a palavra "flopado" para descrever o andamento do jogo. "Acho que bateu nove pontos de audiência", disse Pitel. "Está preocupante", concordaram a modelo e Lucas.

Leidy X Matteus

Após reconhecerem que o Sincerão foi fraco, os confinados usaram a estrutura da dinâmica na área externa para continuar julgando o jogo dos colegas. As análises deram início a uma briga de Leidy Elin e Matteus. A sister apontou que o brother é uma "planta" e os dois começaram a discutir.

O inicio da treta entre Matteus e Leidy #BBB24



Leidy disse que já expôs para outros brothers que eles não se movimentavam no jogo, mas reclamou que Matteus se revoltou por ter sido colocado na mira dela. Deniziane, que vive um romance com o Pipoca no confinamento, tentou defendê-lo, mas a sister se irritou: "Estou falando com ele. Vai começar a tomar as dores dele? Então deixa eu e ele".

O brother continuou revoltado com a colega, já que avaliou como ela convive com ele, mas não o alertou sobre a opinião de ele ser "planta", anteriormente. "Para de drama. Canceriana sou eu e quem está de drama é você", rebateu a sister. "Falou que me faço de bonzinho, mas você me conhece faz 20 dias", ressaltou Matteus.

Leidy Elin: "Para de drama! Canceriana sou eu e você que tá de drama!"



Apesar da briga ser entre Leidy e Matteus, o clima ficou mais tenso entre a sister e Deniziane, já que ela defendeu o affair no conflito. A companheira do brother questionou a amizade com ela no confinamento e Elin apontou que não confiava mais na Pipoca. As duas conversaram na madrugada, mas a relação continuou estremecida.

Matteus X Pitel

Entre o bate-boca com Leidy, Matteus também brigou com Pitel na noite. A sister concordou com a acusação do brother ser uma "planta" na casa e gerou revolta do participante. "Meu anjo, estamos julgando a partir do que vivemos aqui, não estou julgando lá fora, nem quem você é ou a sua história", disse ela.





Pitel também se irritou por Matteus não querer conversar com ela após a crítica de jogo, sendo que o brother exigiu uma conversa com ela após colocá-la no paredão. "Você queria que eu ficasse pedindo perdão? Que eu me ajoelhasse?", questionou, após ser indicada por ele.

Pitel perguntou se o Matteus queria que ela se ajoelhasse e pedisse perdão após ser indicada por ele KKKKKKKK #BBB24



'Cadê o entretenimento?'

Além de brigar, Pitel também falou do jogo com os aliados na madrugada. A sister reconheceu como Tadeu deu uma bronca no grupo, para que eles parassem de "sabonetar" no reality show. "[Tadeu] comeu o r*bo de todo mundo", disse ela.





Pitel ainda orientou Juninhi para não "sabonetar". "Vou pegar o meu oponente e vou transformar ele no que o jogo está pedindo [...] Cadê o entretenimento? Você assistiu ao 'Big Brother', a gente gosta de gritaria, de confusão. Se olhe como telespectador", afirmou.

Pitel maravilhosa dando uma aula pro Juninho de como não sabonetar #BBB24



