Reprodução/Globo BBB 24: Fernanda entrega medo de ter sido deixada pelo namorado

Fernanda desabafou nesta segunda-feira (5) sobre o seu relacionamento fora do BBB 24. A sister cogitou ter sido deixada pelo namorado após ver algumas fotos enviadas para o programa.

Em conversa com os colegas de confinamento, Nanda comentou o fato do amado só ter aparecido em uma foto do almoço do Anjo, quando ela ganhou a prova.





"Tô achando que não tenho mais namorado", comentou ela, sendo confortada por Raquele. "Mas ele até mandou um vídeo", disse.

Fernanda, então, explicou que os vídeos são "pré-gravados", para ser planejado, porém, os brothers negaram. "Não, eles pedem na semana", pontuou Michel.

A sister namorada Daniel Greg, um preparador físico. Além disso, Nanda tem dois filhos, frutos de relacionamentos anteriores.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: