Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho formam o sétimo paredão do 'BBB 24'





O sétimo paredão do "BBB 24" traz uma disputa entre Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho, mas apenas dois participantes correm maior risco de eliminação. Segundo parcial da enquete do iG Gente, Alane e Juninho têm mais chances de deixar o reality show, em comparação com as outras sisters.





A atriz aparece com 32,4% dos votos para sair do programa, enquanto o motoboy tem 61,5% dos votos. Beatriz e Isabelle seguem seguras na berlinda. Enquanto a vendedora tem 3,7% dos votos, a dançarina tem apenas 2,5% de rejeição. Esta é a primeira vez que o público vota para eliminar um dos emparedados.





Alane e Juninho viveram conflitos nos últimos dias no "BBB 24". A rivalidade se estabeleceu quando o motoboy deu em cima da atriz , após tentar um romance com uma amiga dela, Leidy Elin. A paraense tirou satisfação com o carioca e os dois protagonizaram um barraco após a formação do paredão .

Os rivais voltaram a discutir no Sincerão de segunda-feira (5). Após a dinâmica da discórdia, Juninho apareceu com mais chances de sair, na enquete do iG Gente. Vote abaixo em quem deve deixar o reality show nesta terça-feira (6).

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve SAIR do reality show? Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? Vote! — iG Gente (@iggente) February 5, 2024





