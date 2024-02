Reprodução/Globo - 06.02.2024 Juninho debochou de Alane no Sincerão do 'BBB 24'





A produção do "BBB 24" acordou a casa com uma trilha sonora diferenciada nesta terça-feira (6). Os brothers despertaram ao som de "B.Y.O.B.", música da banda de heavy metal System of a Down. A seleção acontece após Juninho mencionar o gênero musical em um deboche a Alane no último Sincerão.





"Ela joga muito sujo [...] Ela é elegante, sim, mas ela não é elegante só e ontem ela mostrou isso mais uma vez. Ela parece uma cantora de heavy metal, da banda Sepultura, quando fica nervosa. Ela grita de uma forma que me assustou ontem", afirmou o motoboy, se referindo ao barraco que protagonizou por flertar com a atriz .





ELA PARECE UMA CANTORA DE HEAVY METAL DA BANDA SEPULTURA #bbb24 pic.twitter.com/cymFDzXhjV — paiva (@paiva) February 6, 2024





Enquanto os participantes acordavam ao som de heavy metal, Rodriguinho reconheceu que essa era uma "homenagem" a Juninho. O motoboy estava na área externa e dançou muito ao som de System of a Down, assim como Fernanda, que estava no quarto do líder.

Veja abaixo vídeos com as reações dos brothers ao despertador do dia:

A produção tocou o despertador ao de som ‘System of a Down’. #BBB24 pic.twitter.com/uJwlSkj0pN — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 6, 2024





Enquanto alguns brothers ainda estavam acordando, Juninho já estava na área da piscina dançando e curtindo o som. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/COEDQ03IMI — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2024





