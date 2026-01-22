Reprodução/TV Globo Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB

As novas regras de votação influenciaram minimamente o resultado do primeiro paredão do BBB 26, exibido na noite da última terça-feira (20). Como Aline Campos foi a mais votada tanto na modalidade de voto único quanto na votação da torcida, a Globo já consegue avaliar se o novo modelo será eficaz para evitar a interferência organizada das torcidas no jogo.

A atriz foi eliminada com uma média de 61,64% dos votos, resultado mais próximo do voto da torcida (64,50%) do que do voto único (60,42%).

Com o jogo se tornando cada vez mais competitivo, o modelo poderá passar por um grande teste nos próximos paredões. Assim, a TV Globo conseguirá avaliar se o sistema com dois formatos de votação será eficiente para evitar eliminações influenciadas exclusivamente por mutirões.

Na edição anterior, a Globo ajustou os pesos da votação, o que gerou uma surpresa no resultado final: Guilherme Vilar teve mais votos únicos do que Renata Saldanha, que venceu o BBB 25 graças ao voto da torcida.

Aline Campos fora do BBB

Aline Campos comentou sobre sua primeira semana no BBB 26 e falou sobre a possibilidade de ter sido perseguida por Ana Paula Renault dentro do reality. O assunto foi abordado nesta quarta-feira (21), durante sua participação no Mais Você, ao falar sobre os fatores que contribuíram para sua eliminação.

"Não é que eu tenha guardado mágoa, é algo que já tinha passado, mas eu estava convivendo com uma pessoa que feriu a minha honra. Quem bate não lembra, mas quem apanha sente", disse a eliminada.

A atriz afirmou que tentou manter uma convivência após uma conversa entre as duas, mas percebeu atitudes que a deixaram chateada. "Toda vez que eu chegava onde ela estava, ela me olhava estranho, me dava um corte ou me ignorava. Percebi que havia algo pessoal ali", contou.

Sobre o BBB 26

O Big Brother Brasil 26 estreou no início de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país.

Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.