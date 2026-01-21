Reprodução/Internet Globo já arrecadou R$ 1 bilhão com cotas para a Copa de 2026

A Globo fechou os primeiros contratos comerciais para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. O torneio ocorre a partir de junho nos Estados Unidos, México e Canadá. A direção do canal formalizou dez acordos importantes na última segunda-feira (19). A equipe comercial trabalha nos bastidores para ampliar ainda mais as receitas com o evento esportivo mundial.

Itaú e Ambev mantêm a tradição de patrocinadores ininterruptos do Mundial nadesde 2002. As empresas Amazon, Superbet, Unilever e XP Investimentos também adquiriram espaços comerciais de destaque. Zé Delivery garantiu presença na cota "top de 5 segundos". Já Coca-Cola, Havan e BetMGM participam com cotas de apoio para ações de conteúdo e intervalos.

Faturamento alto

A soma de todos os espaços vendidos até o momento gera uma projeção de arrecadação de R$ 1 bilhão. O valor considera a tabela cheia, embora as emissoras costumem conceder descontos generosos aos anunciantes. Outros negócios e tratativas seguem em andamento no mercado. A informação é da Folha de S.Paulo.

A expectativa da empresa envolve alcançar quase R$ 2 bilhões em faturamento total. O montante engloba as transmissões de TV aberta, SporTV e GE TV. A Globo promete projetos especiais para seus novos parceiros ainda neste primeiro semestre. As ações de publicidade ocuparão telejornais e programas de maior audiência, como Fantástico, Jornal Nacional e Jornal da Globo.

O canal promete exibir todas as partidas do Brasil e terá metade dos direitos da fase de mata-mata. O pacote inclui a final, marcada para 19 de julho. O público verá 54 jogos na tela da emissora. Além disso, a Copa terá transmissão também do SBT, N Sports e da CazéTV, única a transmitir o torneio completo no ambiente digital.