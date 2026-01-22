Reprodução/TV Globo Alberto Cowboy e Leandro

A Festa do Líder da última quarta-feira (21) começou com bastante tensão no BBB 26. Antes de liberar os convidados para a comemoração, Alberto Cowboy precisou tomar uma decisão e escolheu Leandro para o Barrado no Baile.

Alberto, então, acompanhou a dinâmica, leu a mensagem enviada pela casa e justificou por que escolheu Leandro. De acordo com o Líder, a decisão foi motivada por uma rusga recente com o participante, logo após um apontamento no Sincerão. Para Cowboy, a situação foi complicada por envolver uma acusação que ele afirma não ser verdadeira.

No espaço do desafio, Leandro recebeu as instruções da prova intitulada "Enxugando Gelo". A dinâmica exigia muita concentração e paciência: o brother precisava retirar um convite preso dentro de um bloco de gelo, utilizando apenas as ferramentas permitidas e respeitando as regras, com uso obrigatório de luvas para não deixar o gelo cair da base.

"Hoje é a sua festa. Todos estão convidados, menos um. Escolha uma pessoa para enfrentar o desafio do 'Barrado no Baile'. Se vencer, essa pessoa ganha um convite para a festa. Diga agora quem deve ir para o desafio. Justifique sua escolha", disse.





"Como todos sabem, eu tive um embate direto com o Leandro. Acho que ele colocou no 'Sincerão' uma coisa que não existiu, eu não falei, eu não fiz isso, e colocou como uma certeza ali. Conversei com todo mundo da 'pipoca', esclareci. [...] Isso para mim é uma coisa muito séria. Então, é o Leandro que eu escolho para ser vetado", disse.

Ao completar a tarefa com sucesso, Leandro voltou para a Festa do Líder e se juntou aos demais participantes na celebração. Caso falhasse, o confinado permaneceria fora da comemoração e só poderia retornar à casa após o fim do evento.

A dinâmica tem como objetivo criar uma rivalidade acirrada e influenciar diretamente os próximos rumos do jogo, já que a relação entre Leandro e Alberto Cowboy segue estremecida dentro da casa.

Sobre o BBB 26

O Big Brother Brasil 26 estreou com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.



