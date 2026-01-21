Reprodução/TV Globo Matheus é cancelado após fala sobre Gabriela

Matheus Moreira e Leandro Rocha, participantes do BBB 26, conversavam na academia da atração sobre o Sincerão, na última terça-feira (20), quando o gaúcho fez um comentário que viralizou nas redes sociais.

Durante a conversa, os dois retomaram uma fala de Gabriela Saporito feita durante a dinâmica, na qual ela afirmou que Leandro seria uma “planta” e, por esse motivo, não venceria o programa. Ao comentar a questão, Matheus citou a virgindade da colega de confinamento para embasar sua opinião.

"Uma mina com a cabeça dela, um mundo totalmente à parte. A mina é virgem, mano. A minha não tem essa… abertura de mundo, tá ligado? Para ela é difícil se relacionar com um cara duro que nem nós", disse.





O comentário gerou uma onda de críticas na internet. "Sinceramente, acho que a fala do Matheus sobre a virgindade da Gabriela tem que ser repreendida pelo #BBB26. Já passou dos limites os caras se referirem às mulheres de forma nojenta e como se fossem objetos", escreveu uma internauta. "É inacreditável que, em pleno 2026, ainda tenhamos que ver homem em reality usando a virgindade de uma mulher para tentar desvalidá-la. O que o Matheus fez com a Gabriela não é 'estratégia', é nojento e machista. Respeito à intimidade alheia passou longe", comentou outro.

Equipe de Gabriela rebate Matheus

Após a polêmica, a equipe responsável pelas redes sociais de Gabriela divulgou uma nota criticando o participante. "A fala do Matheus é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos", afirmou o comunicado.

Na sequência, a nota reforçou: "Virgindade não mede experiência, maturidade ou a forma como alguém se relaciona com as pessoas. (…) Em pleno BBB 26, ainda há quem ache normal usar a vida pessoal para desqualificar uma mulher. Vergonhoso".





Sobre o BBB 26

O Big Brother Brasil 26 estreou no início de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país.

Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.

