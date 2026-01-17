Reprodução das Redes Sociais Rayane Luiza e Pedro Espíndola, participante do BBB 26

Rayane Luiza, mulher do participante do Big Brother Brasil Pedro Espíndola, publicou vídeos nos stories do Instagram posicionando-se sobre a repercussão da traição.



Desde que chegou à casa, o BBB afirmou para todos os participantes que errou com a mulher e que a traiu. No entanto, o brother repetiu isso várias vezes para diferentes participantes logo após o início do jogo. O público percebeu e a fofoca começou do lado de fora da casa.

Rayane disse que a traição aconteceu no início do relacionamento dos dois e que não tomaria partido nem ofereceria críticas a ninguém envolvido na história. Mas que o surgimento do assunto dentro da casa não foi nenhuma jogada de marketing dos dois.

Ela também afirmou que o assunto já tinha sido superado entre os dois, mas desconfia que ele não tenha esquecido e nem se perdoado já que continua falando no assunto. Rayane também afirmou que seu marido valorizaria mais o prêmio de 6 milhões de reais do que a exposição midiática gerada pela história.

Até o momento, Pedro Espíndola tem 100 mil seguidores na rede social enquanto ela está com 193 mil seguidores. Rayane também disse que sua gravidez é verdadeira, mas não se sente bem em tirar foto com a barriga grande.

Na sequência de vídeos que Rayane publicou em seus stories ela relata que abriu a visualização em seu perfil porque muitas pessoas começaram a entrar em contato com ela para fazer publicidade de marcas quando seu marido esteve na casa de vidro, então, ela abriu o perfil para facilitar a comunicação. Mas, no vídeo seguinte ela relata que não quer saber de fama.

Desde que seu marido entrou na casa o comportamento dele tem sido curioso. Durante a festa, o brother conversou com Sarah Andrade e ouviu conselhos sobre aproveitar a experiência dentro da casa. Em um dado momento, Sarah pedoiu que ele parasse de se preocupar tanto e curtisse a primeira semana de confinamento. Disse ainda que a mulher dele poderia estar preocupada vendo que ele não está se divertindo e ele deveria fazer pelas filhas e por ela.

Desde que chegou a casa, Pedro tem se destacado por ser muito questionador e tentar desenvolver conversas sobre ideologias políticas e assuntos que deixam outros participantes incomodados.



Veja o vídeo

Rayane Luiza se pronuncia sobre traição e gravidez

Resumo: Esposa do participante do BBB, Pedro Espíndola fala sobre o marido ter dito tantas vezes que a traiu e sobre sua gravidez. pic.twitter.com/oDBMWsWxwx — iG (@iG) January 17, 2026







