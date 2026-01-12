Reprodução/ Instagram Christiane Torloni

Christiane Torloni, de 68 anos, afastou qualquer especulação de que estivesse confinada para a próxima temporada do "Big Brother Brasil". O nome da atriz estava sendo ventilado em várias listas sobre o suposto elenco de famosos da edição.

Neste domingo (11), contudo, a intérprete apareceu em um teatro do Rio de Janeiro. Além disso, fez uma postagem sobre a morte de Manoel Carlos, comprovando que não estava no hotel em que os Camarotes do "BBB 26" estão.





Sob o comando de Tadeu Schmidt, o reality show começa nesta segunda-feira (12), logo após "Três Graças", novela das nove escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

Despedida

No vídeo que publicou no Instagram, Christiane Torloni exaltou o legado de Manoel Carlos. A artista foi escolhida pelo autor para vivenciar uma das Helenas, nome dado por Maneco para as protagonistas dos folhetins que escrevia.

Torloni defendeu a Helena de "Mulheres Apaixonadas", melodrama que foi sucesso de crítica e público. Todas às vezes em que é reprisada, a obra gera repercussão nas redes sociais e alcança bons índices de audiência.

"Oi, meus queridos! Domingo, um dia luminoso, quente, um dia de despedida. Nossa Maneco partiu, deixando mais um rombo nesse coração que parece aqueles queijos cheios de buraquinhos. Deixando um rombo enorme na nossa cultura, na nossa televisão. Maneco que foi esse grande gênio da dramaturgia brasileira", declarou Christiane.

"Um homem que me presenteou de muitas maneiras. Primeiro com a presença dele: amigo dos meus pais como ele foi e depois, já na carreira, me oferecendo o papel de filha da Lilian Lemmertz, que foi a primeira Helena no rol das grandes Helenas que viriam. Depois, no futuro, me oferecendo um papel definitivo na minha vida que foi a Helena de 'Mulheres Apaixonadas'.", acrescentou.





Christiane ainda lembrou como se deu o convite para interpretar a protagonista do folhetim. "Maneco mudou o meu destino. Eu estava fazendo uma peça, ia fazer outra novela e ele mandou me chamar: 'Manda a Christiane vir para Nova York que eu tenho que conversar com ela. Local de encontro: Central Park. Caminhamos pelas ruas de NY, sentamos no parque, conversamos e eu perguntava: 'Mas por que eu?'. E ele dizia com aquela voz linda: 'É que a sua vida te define, te autoriza. A sua Helena representará muitas Helenas que estão por aí, anti-heroínas. Uma Helena humana, anti-heroína. Ser heroína é desumano. Aliás, ser herói é desumano. E ele, como ninguém, foi o cronista de tantas almas, um grande humanista", recordou.

Por fim, ela ainda prestou pêsames aos familiares do autor. "Deixo aqui o meu beijo enorme para a Bety, para a Julinha, para a família, que vai sentir uma enorme saudade desse homem tão amoroso, tão carinhoso com os amigos. Os presentes lindos que ele me deu durante a novela, escrevendo cartas lindas, livros de arte. Ele escrevia com caneta tinteiro. E esse sabor raro e definitivo de você, como atriz, saber que você foi musa durante um tempo", declarou.

"Por que ele fazia com que eu tivesse certeza que ele estava escrevendo aquela Helena para mim. Então eu deixo aqui o meu beijo amoroso, cósmico, nessa alma que está evolando para um lugar pleno de liberdade, onde ele vai encontrar os meninos que ele perdeu. E um dia a gente vai estar sentado, como diz a minha mãe, no céu da boa gente, batendo palma, rindo, provavelmente tomando um bom champanhe, e dizendo como a vida foi boa para nós. Vai, Maneco! Você cumpriu lindamente o seu legado! Muito obrigada por você ser", concluiu.