Reprodução/Instagram Gil do Vigor elenca queridinhos do 'BBB 24' e não cita brothers famosos

Os brothers do BBB 25 tiveram uma surpresa emocionante na tarde desta terça-feira (11). Gil do Vigor, ex-participante do reality e um dos nomes mais icônicos do programa, fez uma visita especial à casa, interagindo e abraçando os confinados.





Ao reencontrar o ambiente do reality, Gil não escondeu a empolgação e revelou que continua acompanhando cada detalhe do programa. "Eu assisto a vocês 24 horas, minha gente. Eu não durmo mais assistindo a vocês. Como é que para de assistir?", brincou o economista, arrancando risadas dos participantes.

O Gil passando o creme no braço do Guilherme! hahahahahaahah #BBB25 pic.twitter.com/wUM9GUEgiP — Dantas (@Dantinhas) February 11, 2025





Além da visita, os brothers participaram de uma dinâmica especial, com jogos que possibilitaram o desbloqueio de prêmios dentro da casa.

Atualmente, Gil do Vigor também apresenta o Bate-Papo com o Eliminado ao lado de Ceci Ribeiro. O programa, transmitido ao vivo pelo Globoplay, recebe o eliminado da semana para comentar sua trajetória no jogo.