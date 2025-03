REPRODUÇÃO REDE GLOBO Karol Conká, Camilla e Viih Tube

Nona eliminada do "Big Brother Brasil 2025", Camilla entrou para o ranking das 10 maiores porcentagens da história do programa. A irmã de Thamiris saiu da competição com 94,67%, em uma berlinda tripla que disputou contra Renata e Vilma, que alcançaram índices de 2,75% e 2,59%.







Com isso, a ex-BBB ocupa o quinto lugar entre os eliminados com maior expressividade na atração da Rede Globo. O primeiro lugar é ocupado por Karol Conká, rapper que teve uma passagem intensa e repleta de conflitos no reality. O número conquistado por ela em 2021 segue invicto: 99,17%.





Nego Di vem logo atrás da colega de confinamento, com 98,76%. Para fechar o pódio dos três mais 'rejeitados' pelos votos populares, o "Big Brother Brasil 2021" tem ainda Viih Tube na terceira posição do ranking. Aline da Silva, integrante do "BBB 5", aparece na sequência com 95%.





Confira a lista completa:

1 - Karol Conká (BBB 21): com 99,17%;

2 - Nego Di (BBB 21): com 98,76%;

3 - Viih Tube (BBB 21): com 96,69%;

4 - Aline da Silva (BBB 5): com 95%;

5 - Camilla (BBB 25): com 94,67%;

6 - Patrícia Leitte (BBB 18): com 94,26%;

7 - Felipe Cobra (BBB 7): com 93%;

8 - Nayara de Deus (BBB 18): com 92,69%;

9 - Rogério Padovan (BBB 5): com 92%;

10 - Rafael Leandro (BBB 12): com 92%;