Reprodução Viih Tube faz tour pelo corpo e mostra mudanças da 2ª gravidez: 'Engordei menos'

A influenciadora Viih Tube publicou um vídeo neste domingo (3) mostrando em detalhes como está o corpo nesse período de reta final da gravidez. Aos seguidores, a empresária comparou as duas gestações e abriu o coração sobre mudanças físicas, como espinhas, aumento de peso e estrias. Ela está à espera de Ravi, fruto do relacionamento com o influenciador Eliezer.

Na publicação do Instagram, Viih Tube aparece apenas de calcinha e sutiã para exibir o corpo modificado pela segunda gravidez. Entre as principais diferenças em relação à outra gestação, a influenciadora apontou a pele e o inchaço.

"Não senti que minha pele mudou. Quando fiquei grávida da Lua, tive muita espinha, mas dessa vez não tive. Não senti que inchou minhas bochechas ou o nariz", relatou.

Outra mudança significativa foi na balança. Segundo a influenciadora, a gestação de Ravi a fez engordar apenas 15 kg, ao contrário da gravidez da primogênita, em que viu o peso aumentar em 20 kg.

"Acho que nessa gestação fiquei mais ligada na balança. Já havia começado com um peso muito maior que na da Lua, mas eu engordei muito menos. Dessa vez, me mantive mais saudável, com uma alimentação muito melhor, fisioterapia desde o início e caminhadas. Foi bem mais tranquilo", apontou.

Além disso, Viih Tube também mostrou a chegada de algumas marcas na pele, como estrias na coxa e na parte frontal da barriga. Ela aponta que desta vez sentiu que a pele se esticou mais para frente do que nas laterais.

A ex-BBB ainda mostrou que as cicatrizes do silicone ficaram mais escuras, assim como aconteceu na gravidez de Lua, sua primogênita. Ela também relatou sentir coceiras e vermelhidão na palma das mãos, mas garantiu que os médicos não atestaram necessidade de se preocupar.

O relato de Viih Tube e a exibição do corpo de forma transparente, sem edição de imagens, fizeram com que a influenciadora recebesse diversos elogios.

"Necessária! A maternidade real é pouco exibida nas redes sociais, o que faz com que boa parte das mãezinhas se cobrem por um padrão. Acho esse tipo de postagem da Viih bem importante para o público", destacou uma seguidora.

"E pensar que depois tudo volta ao lugar, mesmo que não 100%. Gerar um ser humano. Nós mulheres somos seres incríveis", refletiu outra. "Podem dizer o que quiserem, mas NADA supera ou se compara à força de uma mulher em gerar... tá linda!!", exaltou uma terceira.