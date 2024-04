Reprodução/Instagram @karol Conká | Bob Paulino Karol Conká

A cantora e compositora Karol Conká surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (1º), quando revelou que voltaria ao “Big Brother Brasil”, mesmo após o cancelamento que teve em 2021, quando integrou o elenco de camarotes da temporada.



Convidada do “TVZ”, do Multishow, ela contou a Preta Gil, apresentadora da atração, que voltaria aos 50 anos de idade; atualmente, tem 38. “Voltaria! A casa é louca, mas eu sou mais que a casa”, brincou a artista.



“Mais madura, com novos erros, porque esse povo acha que a gente é perfeito e não vai errar. Vou errar, inclusive, continuo errando na minha vida, incluindo você que está me julgando. Mas o importante é não repetir os mesmos erros”, acrescentou a rapper.

Em 2021, Karol Conká colecionou brigas polêmicas com outros participantes, como a atriz Carla Diaz, a influenciadora Camilla de Lucas e a cantora Juliette Freire. Após ser eliminada com a maior porcentagem de rejeição da história do “BBB”, 99,17%, ela foi alvo de um documentário produzido pelo Globoplay: “A Vida Depois do Tombo”.