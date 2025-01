Reprodução Globoplay - 24.1.2025 Gretchen e Daniele Hypólito

Gretchen, de 65 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (23), quando esteve no "Mesacast BBB", apresentado por Giovanna Pitel no Globoplay. A ex-peoa de "A Fazenda" afirmou que contrataria Daniele Hypólito, atual competidora do "BBB 25", para ser dançarina dela.







"A Dani já está contratada para ser minha bailarina, porque eu amo as coreografias dela. Adoro. Aquilo que a gente falou: 'Ela gosta de se divertir'. Ela não quer saber se sabe fazer passinho, se sabe dançar, só quer se divertir e o irmão só zoando. Tadinha", disse a voz de "Conga, conga, conga".





"Dançar é isso: você se mexer como se sentir. Não importa o passo. Não importa se é perfeito", completou a artista. Fabão, outro convidado do último episódio do "Mesacast BBB", concordou com as declarações de Gretchen e ainda repercutiu a parceria de Dani com o irmão, o atleta Diego Hypólito, que também está confinado.





Nova Amandinha?

Campeã do "Big Brother Brasil 2023", Amanda Meirelles viralizou pelo jeito inusitado de dançar nas festas. Giovanna Pitel comparou Daniele com a antiga campeã. "Vocês acham que ela [Daniele] tem uma energia de Amanda?", questionou a apresentadora.





Gretchen não conseguiu segurar o riso, enquanto Fabão discordou de Pitel. "Delicado. Eu acho que não, porque assim, são energias diferentes", começou ele. "A Dani realmente não sabe dançar", continuou Fabão. Já Gretchen opinou que as adeptas da ginástica artística costumam ser "duras": "´Pessoa que faz ginástica é meio dura, fica meio endurecida por causa dos exercícios".

