Reprodução Globoplay Camilla faz xixi na cozinha do "BBB 25"

Camilla, que entrou no "Big Brother Brasil 2025" ao lado da irmã, Thamiris, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (23). O motivo? Um momento inusitado protagonizado por ela durante a madrugada, quando estava na cozinha com outros participantes do reality.







Em meio à uma crise de riso, a competidora do grupo Pipoca não conseguiu segurar o xixi e urinou no chão da cozinha. Thamiris, Giovanna e Mateus estavam presentes no momento e não conseguiram segurar as risadas ao perceberem que a sister estava molhada e se divertiram.

20) Camilla acabou não aguentando e fez xixi na cozinha pic.twitter.com/SzdmrKAoe9 — Tracklist (@tracklist) January 23, 2025





Thamiris resolveu ajudar a irmã e saiu. Quando voltou, trouxe um pano de chão para secar a urina. "Vá tomar banho, sonsa", ironizou Aline. "Eu vou, claro que vou", rebateu Camilla. "Toda mijada. A mãe deve estar amando ver isso", brincou ainda Vinícius.

🗣 Aline limpando a cozinha depois do xixi de Camilla #BBB25 pic.twitter.com/ZDnLqfMXfc — Antenados #BBB25 (@canalantenados) January 23, 2025





A situação viralizou em plataformas de interação social como o X, antigo Twitter, de Elon Musk, além do Facebook e do Instagram, da Meta, de Mark Zuckerberg. "Logo na cozinha! Que nojo!", escreveu uma internauta. "Xixi? Isso foi um dilúvio", declarou uma segunda.