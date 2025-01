Reprodução Globoplay Diogo ganha apartamento em sorteio contra a mãe, Vilma - "BBB 25"

Diogo Almeida não conquistou apenas imunidade quando venceu a Prova do Líder na última quinta-feira (23). O ator, conhecido pela interpretação do galã Orlando na telenovela das seis "Amor Perfeito" (2018), conseguiu como prêmio um apartamento avaliado em R$ 260 mil.







Ele disputou o imóvel com a própria mãe, Vilma, que entrou como dupla dele na vigésima quinta edição do "Big Brother Brasil". O artista levou a melhor no sorteio ao lado da matriarca. Caso eles ganhem outra liderança, o prêmio será destinado para Vilma, sem sorteios.





Thiago Oliveira, responsável pela apresentação dos "Flashes" do "BBB", explicou que os líderes do programa até a 11ª semana da competição serão premiados com o apartamento. A primeira felizarda a arrematar a propriedade imobiliária foi Aline, primeira líder com Vinícius.





Na edição desta sexta-feira (24), apresentada pelo jornalista Tadeu Schmidt após "Mania de Você", Diogo e Vilma revelarão para todos os participantes do reality quem são os alvos que eles pretendem indicar para o próximo paredão. Ao todo, três duplas serão selecionadas para esta dinâmica. No domingo (26), os líderes vão emparedar uma delas.