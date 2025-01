Reprodução Globoplay Gracyanne Barbosa e Edilberto no 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, voltou a falar sobre o ex-marido, o cantor Belo, de quem se separou em abril de 2024. Durante conversa no gramado do "Big Brother Brasil 2025", a influenciadora deixou um colega de confinamento chocado ao revelar a idade do antigo parceiro.





Ao revelar quantos anos Belo tinha, Gracyanne destacou que o músico tinha se tornado pai jovem e que o filho dele também tinha seguido o mesmo caminho. "O Belo teve filho super cedo, o filho dele teve filho cedo. Porque o Belo é avô, né?! Ele tem quatro netos. Ele tem 50 anos", pontuou.





Chocado com a descoberta, o palhaço de circo Edilberto se mostrou incrédulo com as informações contadas pela influenciadora e afirmou que ela estaria enganada em relação à idade do cantor e compositor. Para ele, Belo não aparenta ter 50 anos e seria mais jovem.





"Quem tem 50 anos? Não tem não, Gracyanne. Você se enganou. 50 anos têm o Belo? Você está enganada", rebateu Edilberto, que entrou no programa formando dupla com a filha, Raissa, que também é artista de circo. O momento entre Gracyanne e o brother viralizou nas redes sociais.

Assista: