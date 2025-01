Reprodução Globoplay - 14.1.2025 Diego Hypólito no 'BBB 25'

Diego Hypólito, de 38 anos, assumiu a responsabilidade pela eliminação de cinco duplas do "Big Brother Brasil 2025" na primeira Prova de Resistência da temporada, vencida por Renata e Eva na manhã desta terça-feira (14). O atleta desabafou sobre o assunto em conversa com outros confinados.







"Tem uma coisa que eu preciso tirar de atleta, tenho uma competividade muito grande com prova. Se for qualquer coisa eu vou ficar super tranquilo. Mas prova, me incomoda", começou ele, ressaltando que é competitivo. Diego está no programa com a irmã, Daniele, que também é ginasta.





Em seguida, o participante associou que o barulho feito por Daniele acabou prejudicando João Pedro e João Gabriel; Gabriel e Maike; Arleane e Marcelo; Gracyanne e Giovanna, que saíram em sequência. "Foi culpa nossa sair a galera. Várias pessoas perderam a oportunidade por nossa causa. A gente que errou", destacou.

Quem venceu?

A Prova de Resistência do "Big Brother Brasil 2025" durou aproximadamente seis horas e terminou na manhã desta terça-feira (14), com Renata e Eva imunes. As sisters foram as últimas a abandonarem a prova e ainda levaram o primeiro prêmio em dinheiro na quantia de R$ 10 mil.