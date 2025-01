Reprodução/Globo Tadeu no 'BBB 25'

As duplas no Big Brother Brasil 2025 não são apenas para os participantes: neste ano, os cantores que se apresentarem na casa mais vigiada também levarão seus respectivos pares à performance.

Para a primeira atração, que ocorrerá na próxima quarta-feira (15), Anitta subirá ao palco do reality. A performer estreará as apresentações da temporada acompanhada do pai, Mauro Machado.

Denominada " Show de quarta ", a dinâmica promove ampliar a relação entre os convidados a se apresentarem no programa com o elenco. Neste dia, o performer poderá levar algum membro da família ou um amigo próximo.

Na primeira festa de quarta-feira do BBB 25, Anitta cantará seus maiores sucessos para os brothers. Já na sexta-feira (17), acontecerá as festas que normalmente ocorrem em outras edições do reality apresentado por Tadeu Schmidt.

E a festa do líder?

Na primeira fase do jogo, as confraternizações que encerram a gestão daquele que ganhou a liderança vão ficar de fora e somente irão retornar na segunda fase do programa. Marcada pela primeira interação entre os participantes e uma prova de resistência, veja o que aconteceu na estreia do BBB 25.