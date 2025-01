Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa e Viviane Araújo

Gracyanne Barbosa enalteceu a presença de Viviane Araújo como rainha de bateria do Salgueiro durante uma conversa no BBB 25. Na manhã desta terça-feira (14), a musa fitness citou a atriz em um papo com o pipoca Marcelo. As duas se relacionaram com o cantor Belo.

"Qual é a sua escola?", perguntou o participante. "Eu não desfilo em nenhuma do Rio. [Mas] eu sou mangueirense", respondeu a influenciadora. "Eu sou Imperatriz Leopoldinense e ela [Arlene, esposa e dupla do homem] é salgueiro", acrescentou o rapaz.

Ele, então, perguntou quem é era a rainha de bateria da escola carioca. "A Viviane é a rainha do Salgueiro. Ela é maravilhosa. Uma das rainhas mais antigas. Vocês vão ver, ela é maravilhosa", elogiou a camarote.

a gracyanne barbosa rasgando elogios para viviane araujo



sem rivalidade feminina aqui!!! #BBB25 pic.twitter.com/vYGDp6TWi3 — matheus (@whomath) January 14, 2025

A relação entre Viviane Araújo e Gracyanne Barbosa não tem definições. Depois de se relacionar a atriz, Belo afirmou que a traiu. No entanto, nunca explicou se o affair foi com ex-dançarina do Tchakabum, com quem ele foi um casal por 16 anos.

Em entrevista ao Podshape, a musa fitness entrou em detalhes sobre o relacionamento do ex com a artista e desmentiu os rumores de que teria sido o pivô da separação.