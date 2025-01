Reprodução/Globo Tadeu no 'BBB 25'

Na estreia do BBB 25 desta segunda-feira (13), Tadeu Schmidt apresentou as regras da nova temporada e explicou como será a dinâmica do jogo, que começa com os participantes jogando em duplas. Durante a abertura, o apresentador explicou que a edição será dividida em duas fases distintas.

Na primeira fase, as eliminações e decisões importantes serão realizadas em duplas, com os participantes compartilhando as estratégias e riscos. Caso um membro da dupla desista ou seja expulso, o parceiro também será afetado.





A dinâmica será seguida de uma reviravolta: em algum momento ainda não revelado, as duplas serão desfeitas e o jogo seguirá com os participantes competindo individualmente, até que um único vencedor seja coroado.

Tadeu também informou aos participantes sobre o valor do prêmio para o vencedor. O grande campeão do BBB 25 poderá levar para casa até R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões em dinheiro, e outros R$ 3 milhões divididos entre prêmios variados ao longo da competição.