Reproduçao TV Globo 'BBB 25': estreia com Prova de Resistência

O "Big Brother Brasil 2025" estreou nas telinhas da Globo com uma prova de resistência que se estende até esta terça-feira (14). A dupla vencedora fica imune e escapa do primeiro paredão da temporada. Onze duplas iniciaram a disputa, mas oito já deixaram a competição.







Pertencente ao grupo Pipoca, Camilla e Thamiris foram as primeiras a sair. Logo depois delas, Maike e Gabriel, Arleane e Marcelo, Gracyanne e Giovanna, e João Gabriel e João Pedro perderam a chance de ficar imunes na primeira berlinda do programa.





Conhecido por ter protagonizado a novela "Amor Perfeito", na Globo, o ator Diogo Almeida e a mãe, Vilma, foram a sétima dupla a abondar a Prova de Resistência. Já Diego e Daniele Hypólito, Edilberto e Raissa, Vitória Strada e Mateus, e Aline e Vinícius foram os últimos a deixarem a disputa.





A Primeira Prova de Resistência do "Big Brother Brasil 2025" durou aproximadamente seis horas e terminou na manhã desta terça-feira (14). As sisters vencedoras que conseguirão escapar do paredão de estreia da temporada são Renata e Eva.