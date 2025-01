Paulo Belote/Divulgação Tadeu Schmidt

O "Big Brother Brasil 2025" chega às telinhas nesta segunda-feira (13), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. Comemorando os 60 anos da Globo e o aniversário de 25 anos do reality, o programa será no formato de duplas, dividas entre anônimos, os Pipocas, e famosos, os Camarotes.







Duração e prêmio

Assim como nas últimas edições, a atração deve durar 100 dias. Ou seja, a grande final da competição será exibida no dia 22 de abril. Quem vencer esta edição pode levar aproximadamente R$ 3 milhões de reais, já que o valor da premiação sofrerá alterações conforme as dinâmicas.





Além da quantia desembolsada na vitória, os participantes podem dobrar a quantia, chegando a marca de R$ 6 milhões, conforme explicou Rodrigo Dourado, substituto de Boninho. Isso porque ações com patrocinadores e algumas provas também ofertam prêmios em dinheiro aos brothers e sisters .





Novidades

O aumento da premiação não é a única mudança na competição. Uma nova regalia será dada aos participantes, com interferência do público. Trata-se de uma dinâmica inédita que promoverá conflitos ao expor as fofocas dos participantes durante a competição.





A ação terá como protagonista o "Seu Fifi", uma espécie de robô espião que gravará trechos comprometedores de conversas dos confinados. O público votará e o diálogo mais votado será mostrado aos competidores, algo que não aconteceu em nenhuma outra temporada.





Dinâmicas

O "Big Brother Brasil 2025" contará com as clássicas dinâmicas que marcaram a história do reality. É o caso do Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha. O Quarto Branco e o Paredão Falso não foram confirmados. Em outras edições, os recursos foram usados como surpresas ao público.





Apresentadores

Muito se engana quem pensa que Tadeu será o único comunicador. Os derivados do "BBB" contam com outros apresentadores. Ana Clara e Ed Gama assumem o "Big Show", exibido no "Multishow". Gil do Vigor e Ceci Ribeiro ficam responsáveis pelo "Bate Papo com o Eliminado". Já Giovanna Pitel, Vítor diCastro e Ed Gama comandam o "Mesacast BBB", formato diário de podcast em vídeo. Além deles, Bia do Brás e Thiago Oliveira capitaneiam os flashes ao vivo.