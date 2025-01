Divulgação Carla Diaz

Com estreia marcada esta segunda-feira (13), o Big Brother Brasil promete mais uma vez ser uma vitrine de moda, beleza e comportamento. Desde a primeira edição, em 2002, o reality se destacou não apenas pelas dinâmicas de jogo, mas também pelo impacto no estilo dos participantes, que frequentemente ditam tendências do lado de fora da casa.

Enquanto aguardamos para conhecer o visual dos novos brothers e sisters , vale relembrar algumas peças e acessórios que marcaram época no programa e conquistaram o público.





Brincos ousados: uma marca registrada

Desde Sabrina Sato, que desfilou com os icônicos brincos de pena no BBB 3, os acessórios diferentões sempre tiveram destaque no reality. No BBB 24, Isabelle Nogueira e Alane Dias trouxeram versões únicas, como peças indígenas e modelos artesanais, mostrando a força da criatividade e da representatividade cultural.

Reprodução/Globo Brinco de folha da Alane





Bandanas e lenços: o hit do BBB 21

A edição de 2021 trouxe de volta a moda das bandanas e lenços, usados de várias maneiras criativas. Carla Diaz, Viih Tube, Fiuk e outros participantes apostaram no acessório, que ganhou destaque como item versátil, seja para o cabelo, como blusa ou como complemento para looks de piscina.

Reprodução/Globo Thais Braz, Fiuk, Viih Tube e Carla Diaz com bandanas na cabeça





Crochê: o toque artesanal

O biquíni de crochê usado por Jade Picon no BBB 22 foi um sucesso absoluto. O modelo com flores aplicadas foi replicado em lojas pelo Brasil. Rafa Kalimann e Gabi Martins também aderiram ao crochê, trazendo o estilo artesanal para o mainstream.

Reprodução/Globo Biquíni da Jade Picon