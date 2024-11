Divulgação Big Brother Brasil 2025





A Globo anunciou nesta quarta-feira (27) a nova dupla que vai apresentar o Rede BBB da 25ª edição do Big Brother Brasil 2025. Segundo counicado da emissora, Do lado de fora da casa, o programa terá novo formato e o comandante da atração, Tadeu Schmidt, ganhará companhias de peso para a próxima temporada.

A primeira dupla confirmada é Thiago Oliveira e Beatriz Reis, que passa a conduzir os flashes da TV Globo ao longo da edição, em entradas que informam o público dos acontecimentos da casa em meio à programação do canal.



O jornalista e apresentador Thiago Oliveira, que começou no rádio, fez parte do Esporte da Globo e, desde 2022, é um dos apresentadores do ‘É de Casa’, agora comemora o novo desafio nas telinhas embarcando, desta vez, no universo dos realities. “Fiquei muito feliz com esse convite e com esse desafio de comandar os flashes do BBB. Estou animado, pronto para mergulhar de corpo, alma e coração. E para quase não dormir, porque eu gosto muito do BBB e a gente quer ficar conectado 24 horas por dia. Vem aquele frio na barriga, mas eu amo grandes responsabilidades e sempre estou preparado para elas. Já estou na contagem regressiva para a estreia”, comenta Thiago.

Reprodução/Instgaram Thiago Oliveira





Beatriz Reis, a "Bia do Brás" que marcou o ‘BBB 24’ como participante, agora se junta a Thiago no time oficial do programa. “É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o ‘Big Brother’”, celebra Beatriz.

Reprodução/Instagram Beatriz Reis