Quem é Rodrigo Dourado, substituto de Boninho na direção do 'Big Brother Brasil'?

A Globo anunciou nesta sexta-feira (13) a saída de José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido como Boninho, que ganhou destaque por atuar como diretor de realities e programas especiais da emissora, incluindo o 'Big Brother Brasil'. Quem assumirá a direção do 'BBB' será Rodrigo Dourado.

Quem é Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado é considerado um dos braços direitos de Boninho no comando do 'Big Brother Brasil'. Vindo do jornalismo, Dourado está nos bastidores da atração desde a primeira temporada.

Ao longo dos anos, foi subindo de cargo e conquistando a confiança da Globo. Em 2002, ano de estreia, Rodrigo Dourado atuava como editor do programa. Em 2015, ele migrou para a direção-geral e manteve o cargo até 2021. A partir de então, assumiu como diretor artístico.

Além do 'Big Brother Brasil', Rodrigo Dourado esteve envolvido em outros projetos da emissora, como 'No Limite', 'Fama', 'Estrelas', 'The Voice', 'Hipertensão' e 'O Jogo'.

O trabalho mais recente foi ao lado de Boninho, na estreia de 'Estrela da Casa', ainda em andamento. No novo reality da Globo, ele participou da criação e do desenvolvimento artístico.

