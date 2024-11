Reprodução Kamila Simioni deixa apresentador chocado ao expor vídeo íntimo de fetiche; veja

A influenciadora Kamila Simioni surpreendeu nesta quarta-feira (7) ao revelar ser adepta do pegging, prática que consiste em penetrar o parceiro com uma cinta-pênis. A declaração aconteceu durante entrevista ao programa "De Hoje a Oito", na qual deixou o apresentador Kadu Brandão chocado.

Durante a conversa sobre preferências sexuais e prazer, Kamila Simioni contou que já praticou pegging com o ex-noivo. "Com uma cinta-pênis?", perguntou Kadu Brandão.

"Isso. Gente, eu mostro esse vídeo para todo mundo, pois é uma coisa tão horrorosa", zombou Simioni.

A ex-peoa de "A Fazenda" fez questão de enviar o vídeo do ato sexual, no qual ela aparece penetrando o ex-noivo, e pediu cautela com o áudio, alegando que o ex-parceiro "gemia muito". "Você gosta? Vai te satisfazer? Então toma", disse, aos risos, chocando o apresentador do podcast.

Questionada se o homem do vídeo era o namorado, a ex-peoa negou. "Era um noivo meu da época. Um relacionamento de cinco anos", contou Simioni.

"Tirando o susto do ao vivo, é muito interessante você ter a liberdade de falar dos seus desejos", analisou Kadu. "Eu acho super normal. Para mim ele é homem para caralh*. Não é para qualquer um aguentar isso, não", completou.

Na conversa, Kamila Simioni também surpreendeu ao revelar que prefere sexo anal à penetração vaginal. "As pessoas não sabem que é o lugar que a gente tem mais prazer. Eu não gosto, eu amo! Brinco com minhas amigas que, se eu estivesse com a parte da frente costurada, eu não ia nem ligar", comentou.