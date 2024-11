Reproduçao TV Globo Davi e Beatriz no 'BBB 24'

Davi Brito e Beatriz Reis, popularmente conhecida como Bia do Brás, se tornaram assunto das redes sociais nesta terça-feira (5). O motivo? Usuários do Instagram notaram que o campeão do “BBB 24” tinha deixado de seguir a atriz na plataforma.



Em meio aos rumores de que eles teriam se desentendido após o fim do programa, internautas repercutiram o momento. Davi então votou atrás e decidiu seguir Bia outra vez. A influenciadora, vale ressaltar, continua seguindo o baiano.



Relembre

No “Big Brother Brasil 2024”, Bia e Davi foram aliados durante boa parte do confinamento. Eles formavam um grupo que contava ainda com outros participantes da edição, a exemplo de Alane Dias, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira.



No entanto, nos últimos dias da competição, Beatriz e Davi passaram a brigar. Os dois começaram a discutir várias vezes, principalmente em decorrência das punições que a atriz levava ao desobedecer às regras do reality. Após o fim do programa, eles se encontraram outras vezes.