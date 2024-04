Reprodução/Globo - 09.04.2024 Beatriz e Davi protagonizaram barraco em noite após último Sincerão do 'BBB 24'





O último Sincerão do "BBB 24" agitou a madrugada desta terça-feira (9) no reality show da Globo. A dinâmica da discórdia foi marcada por uma briga entre os aliados Beatriz e Davi , que aumentou para um barraco ao longo da noite. Veja como foi a evolução da confusão!





Conversa 'amigável' após o Sincerão

O primeiro contato dos brothers depois da dinâmica aconteceu de uma forma amigável, em que cada um tentou explicar o próprio ponto de vista sobre as tensões no Sincerão. O motorista de aplicativo explicou porque chamou a aliada de "egoísta", enquanto a vendedora relembrou acontecimentos antigos do jogo.

















Contudo, a conversa logo deixou de ser amigável, em meio as provocações trocadas entre os aliados. A sister negou que foi "egoísta" por colocar a casa no "Tá com Nada", após usar o figurino de casas de banana. O brother se incomodou com as interrupções e os dois partiram para a discussão.







Beatriz para Davi: "Eu sei o que eu falei. Eu bato no peito e respondo!" 👀💥













"Você não está me respeitando", reclamou Davi, que também criticou os gritos da participante. Beatriz desabafou com Alane e chegou a chorar por conta do embate com o baiano , mas logo ressaltou que "não deita para ninguém" no confinamento.















Barraco aumenta

Os aliados voltaram a comentar o embate em uma conversa na sala, em que continuaram reclamando das interrupções e começaram a trocar ofensas. Beatriz, por exemplo, apontou que vê "desespero" em Davi, enquanto o brother se defendia por ter "machucado" a sister por chamá-la de "egoísta".







Beatriz 🗣: "Eu deixo a pessoa falar"













A vendedora também defendeu o posicionamento e começou a gritar com o motorista de aplicativo, ressaltando que não tem vergonha pela polêmica da banana, que causou a punição gravíssima na casa. A discussão aumentou e se tornou em um barraco na cozinha da casa.

Bia se revoltou por Davi acusá-la de não pensar na maior aliada dela no jogo, Alane. O baiano voltou a mencionar o caso da banana e a paulista pegou um cacho de banana, colocou na cabeça e simulou um desfile. O brother descreveu a sister como "imatura" e "infantil" após a ação.











Davi 🗣: "Você é muito infantil, criança!"



Desabafos

Os aliados se afastaram após a confusão e desabafaram sobre a situação com os colegas. No quarto fada com Alane, Beatriz voltou a apontar o "desespero" em Davi na reta final e defendeu a postura prévia com as bananas. "Fala da banana, faço um desfile de moda. A banana sou eu, sou a propaganda em pessoa", declarou.







Bia: “Eu vejo muito desespero nesse programa, principalmente na finaleira, eu vejo o povo desesperado, querendo inventar o que não tem, querendo mostrar o que não tem.” #BBB24









Já no quarto do líder, Davi reclamou com Isabelle que Bia só "pensa nela" mesma e ignora os outros colegas de confinamento. O baiano repetiu as acusações da sister ser egoísta e criticou Alane por "passar a mão na cabeça" da vendedora.









Davi falando que Alane passa a mão na cabeça da Beatriz #BBB24













Em meio ao barraco da dupla, os outros participantes tiveram uma noite mais tranquila no "BBB 24". O emparedado Lucas Buda celebrou que pôde apenas assistir à briga "de camarote". Já Isabelle e Matteus trocaram carinhos na cama e se chamaram de "príncipe e princesa". Os dois terminaram a noite com um abraço quádruplo, com Alane e Beatriz.

















