A influenciadora digital e campeã do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire , abriu o jogo e disse que fica de lho em tudo o que as pessoas falam de seu namorado , o influenciador Kaique Cerveny.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Juliette afirma que, mesmo quando não vê diretamente os comentários relacionados à Kaique, sua equipe relata. "Me mandam sempre tudo... Acompanho o que falam".



Juliette e Kaique foram eleitos como o casal com mais química do Rock in Rio 2024. A cantora afirma que ficou muito feliz com o "prêmio": "Fico feliz. [Nossa relação] foi uma coisa muito natural, a gente até demorou muito para poder falar, mas acho que é muito natural. Tudo que é de verdade as pessoas sentem".

A influenciadora ainda ressalta que trabalha para se blindar de pessoas invejosas: "A vida é isso, independente de ser famoso ou não. Tem que se blindar e quando a relação tem equilíbrio, dá certo".

