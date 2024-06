Reprodução Instagram - 7.6.2024 Giovanna Lima e Lucas Pizane

Ex-colegas de confinamento do “Big Brother Brasil 2024”, Lucas Pizane e Giovanna Lima viraram assunto nas redes sociais em meio à especulação de um suposto affair entre eles. Ambos se pronunciaram após os constantes comentários e rumores em torno deles.



“Namorando, gente? Vocês dão nome demais para as coisas. Dá para a gente ser feliz sendo solteira também", rebateu Giovanna Lima, em entrevista ao “Gshow”. A ex-sister estava acompanhada de Pizane na pré-estreia da animação “Divertida Mente 2”.



Lucas Pizane descartou uma relação amorosa com a ex-BBB e frisou que eram apenas amigos. Segundo o cantor, as especulações ocorrem porque eles estão solteiros. Pizane terminou o antigo namoro após sair do “BBB”, enquanto Giovanna não deu continuidade ao affair que iniciou com MC Binn dentro do confinamento.



“É amizade. Não é amizade colorida, nunca foi, sempre foi uma amizade. O carinho que eu tenho com Giovanna e as interações que a gente tem, eu tenho com as outras pessoas. As pessoas criam essa pressão por a gente estar solteiro”, explicou Lucas, também em entrevista ao “Gshow”.

